Зеленський провів у понеділок нараду щодо роботи з НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

"Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", - заявив Зеленський.