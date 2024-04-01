Події

19:32 01.04.2024

У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

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У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

У районі селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області в понеділок, 1 квітня, сталося загоряння на території лісництва, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу локалізовано на площі 6 га.

На місці працюють співробітники ДСНС і працівники лісового господарства. До гасіння пожежі залучено 125 осіб і 17 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 80 осіб та 15 одиниць техніки.

 

 

Теги: #пожежа #закарпатська

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