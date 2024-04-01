Події

12:56 01.04.2024

Вівторок в Україні буде дощовим, але теплим, подекуди до 20-25°, у середу похолодає

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Вівторок в Україні буде дощовим, але теплим, подекуди до 20-25°, у середу похолодає

У вівторок, 2 квітня, вночі в Карпатах і на Закарпатті, вдень у західних областях - помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті територій без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, удень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6-11°; вдень 20-25°, у Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°.

У Києві вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 2 квітня найвища температура вдень була 23,1° у 2017 р., найнижча вночі -8,8° у 1931 р.

У середу, 3 квітня, також очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на півдні та південному сході країни без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, 3 квітня в західних, північних і Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-17°.

У Києві 3 квітня вночі буде без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південний із переходом у західний, 7-12 м/с, вдень і протягом доби пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз

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