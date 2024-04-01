"Укренерго" після атак РФ з 22 березня вже відновило обладнання для передачі близько 2000 МВт потужності

Фахівці НЕК "Укренерго" з 22 березня, коли сталася наймасштабніша атака РФ на енергосистему, а потім іще низка атак, відновили й замінили високовольтне обладнання на підстанціях, що дає змогу передати близько 2000 МВт потужності.

Як зазначається в оновленні компанії в телеграм-каналі, стільки за годину споживає місто з населенням понад 3 млн жителів.

Крім того, зазначається, що останніми днями фахівці "Укренерго" відновили роботу частини обладнання на об'єктах у західному регіоні, тим самим підвищивши надійність енергопостачання.

Водночас компанія зазначила, що через завдані російськими ракетами та дронами пошкодження електростанцій на лівому березі Дніпра в цьому регіоні є локальний дефіцит електроенергії.

"Сьогодні вранці застосовано обмеження споживання для всіх споживачів у Харківській області та для промислових - у Кривому Розі", - уточнила НЕК.

Водночас на ранок через різні причини знеструмлені 412 населених пунктів.

За даними Міністерства енергетики в телеграмі, через бойові дії знеструмлено абонентів у шести областях, найбільше в Донецькій - там без світла залишається майже 48 тис. точок обліку в 96 населених пунктах.

Крім того, в Харківській області через пошкодження внаслідок бойових дій припинено постачання газу майже 300 абонентам.

За добу енергетики відновили електропостачання для 17,6 тис. абонентів, додало Міненерго.