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20:50 31.03.2024

Електротранспорт Одеси в понеділок повертається до звичайного режиму роботи

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Електротранспорт Одеси в понеділок повертається до звичайного режиму роботи

В Одесі в понеділок, 1 квітня, відновить роботу електротранспорт, зупинений у зв'язку з дефіцитом електроенергії через ракетні атаки на південні регіони України, повідомила мерія Одеси.

"Завтра, 1 квітня, весь електротранспорт міста повертається до звичайного режиму роботи", - ідеться в телеграм-каналі "Одесса.Официально".

Раніше в неділю повідомлялося, що в Одесі через проблеми з подачею електроенергії внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури припинив роботу електротранспорт. На маршрути вийшли автобуси.

Ракетна атака РФ була спрямована на високовольтні підстанції в південних областях, через пошкодження в Одесі та найближчих районах введено аварійні відключення, повідомила пресслужба "Укренерго" в неділю вранці.

"Уночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об'єктах. Метою були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах", - зазначили в "Укренерго".

 

 

 

Теги: #одеса #електротранспорт

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