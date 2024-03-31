Електротранспорт Одеси в понеділок повертається до звичайного режиму роботи

В Одесі в понеділок, 1 квітня, відновить роботу електротранспорт, зупинений у зв'язку з дефіцитом електроенергії через ракетні атаки на південні регіони України, повідомила мерія Одеси.

"Завтра, 1 квітня, весь електротранспорт міста повертається до звичайного режиму роботи", - ідеться в телеграм-каналі "Одесса.Официально".

Раніше в неділю повідомлялося, що в Одесі через проблеми з подачею електроенергії внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури припинив роботу електротранспорт. На маршрути вийшли автобуси.

Ракетна атака РФ була спрямована на високовольтні підстанції в південних областях, через пошкодження в Одесі та найближчих районах введено аварійні відключення, повідомила пресслужба "Укренерго" в неділю вранці.

"Уночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об'єктах. Метою були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах", - зазначили в "Укренерго".