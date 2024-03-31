Події

19:01 31.03.2024

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

1 хв читати
Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, що була звільнена Збройними силами України два роки тому, все ще є зниклі безвісти, їхній розшук триває, заявив заступник глави Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"В Україні саме поліцейськими розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі - вчинені саме на Київщині", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, після деокупації в Бучі знайшли 422 убитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини Росії.

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, триває їх розшук. На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київщини. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян.

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ вчинили в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів і вбили понад 1400 цивільних мешканців, зокрема 37 дітей.

Збройні Сили України звільнили місто 31 березня. Саме після звільнення Київської області пролунали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні, зазначили у пресслужбі.

 

 

 

Теги: #буча #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 31.03.2024
Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

19:21 31.03.2024
Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

15:01 31.03.2024
У Бучі Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих російськими загарбниками під час окупації Київщини

У Бучі Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих російськими загарбниками під час окупації Київщини

21:36 28.03.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

08:53 28.03.2024
Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

08:28 25.03.2024
У Харкові на пожежі, не пов'язаній із бойовими діями, загинули дві людини

У Харкові на пожежі, не пов'язаній із бойовими діями, загинули дві людини

17:05 20.03.2024
Унаслідок авіаудару по Максимівці Донецької області 2 людини загинули, 1 поранено - голова ОВА

Унаслідок авіаудару по Максимівці Донецької області 2 людини загинули, 1 поранено - голова ОВА

20:24 17.03.2024
У Новомосковському районі перекинулася маршрутка, загинули чотири пасажири

У Новомосковському районі перекинулася маршрутка, загинули чотири пасажири

19:10 16.03.2024
ДСНС: Аварійно-пошукові роботи в Сумах на місці влучання ворожого безпілотника завершено

ДСНС: Аварійно-пошукові роботи в Сумах на місці влучання ворожого безпілотника завершено

11:50 16.03.2024
Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

ОСТАННЄ

У Херсоні з 1 квітня буде скорочено комендантську годину

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Через обстріл у Борозенській громаді на Херсонщині постраждали двоє людей

Зеленський узяв участь у піднятті прапора України біля Меморіалу пам'яті захисників Бучанської громади, вручив нагороди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА