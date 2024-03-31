Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Правоохоронні органи досі остаточно не встановили повну кількість жертв російських загарбників у Бучі Київської області, що була звільнена Збройними силами України два роки тому, все ще є зниклі безвісти, їхній розшук триває, заявив заступник глави Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"В Україні саме поліцейськими розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі - вчинені саме на Київщині", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, після деокупації в Бучі знайшли 422 убитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. Нацполіція продовжує розслідувати воєнні злочини Росії.

Він зазначив, що все ще є зниклі безвісти, триває їх розшук. На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київщини. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян.

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ вчинили в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів і вбили понад 1400 цивільних мешканців, зокрема 37 дітей.

Збройні Сили України звільнили місто 31 березня. Саме після звільнення Київської області пролунали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні, зазначили у пресслужбі.