Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Силами протиповітряної оборони вночі збито 9 ракет і 9 ударних безпілотників росіян, які атакували Україну, повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у неділю вранці.

"У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф), 11-ма ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ - рф, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) і керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 9 ударних БПЛА "Shahed-136/131", - наголосив командувач.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.