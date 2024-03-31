31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 767 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 767 RUSSIAN AGRESSION

31 березня відзначають Міжнародний день видимості трансгендерів, Всесвітній день резервного копіювання, День Ейфелевої вежі, Міжнародний день декольте, День застібки "блискавка".

В Україні - День флориста.

Перехід на літній час

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іпатія, єпископа.

Католики святкують Великдень.

Перехід на літній час

Щороку навесні українці переводять свій годинник на годину вперед. В Україні дата встановлення літнього часу припадає на останні вихідні березня.

День флориста

В Україні 31 березня - День флориста. Свято відзначається на державному рівні з 2000 року. Саме тоді Міністерство праці та соцполітики офіційно затвердило в класифікаторі професій фахівця з підбору квітів.

День Ейфелевої вежі

День Ейфелевої вежі, відзначає річницю завершення будівництва Ейфелевої вежі 1889 року. Ця культова споруда, що височіє в самому центрі Парижа, є не лише архітектурним дивом, а й символом французької культури та винахідливості.

Міжнародний день видимості трансгендерів

Міжнародний день видимості трансгендерів, що відзначається щорічно 31 березня, - це день, присвячений вшануванню стійкості, досягнень та існування трансгендерних людей у всьому світі. Цей день створено, щоб акцентувати на внеску трансгендерних людей у розвиток суспільства, а також привернути увагу до дискримінації та викликів, з якими вони продовжують стикатися.

Всесвітній день резервного копіювання (День бекапу)

31 березня світ відзначає Всесвітній день резервного копіювання. Мета свята - привернути увагу всіх людей, які користуються цифровими даними, до важливості їхнього збереження.

День народження застібки "блискавка"

31 березня 1893 року, 131 рік тому було винайдено нову застібку, названу "блискавкою". Вважається, що перший прототип "блискавки" розробив американець Віткомб Лео Джадсон, який допоміг другу, що страждав від болю в спині, створити пристрій, який можна було б застібати однією рукою.

Незабаром Віткомб представив застібку з двох ланцюжків. На цих ланцюжках чергувалися гачки і петельки. А елементи цієї конструкції зчіплювалися за допомогою "ключика-язичка". Він запатентував її 7 листопада 1891 року як "застібку для взуття". А публіці цей винахід було представлено 31 березня 1893 року. Нова застібка отримала назву "блискавка".

Ще цього дня:

1900 - У Франції ухвалено закон, який обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами;

1901 - Випущено перший автомобіль "Мерседес", створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера. Це був новий стандарт автівок із двигуном внутрішнього згоряння. Автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися "Мерседес" (на честь доньки Р. Даймлера);

1918 - США вперше переходять на літній час;

1929 - Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалила НТШ у Львові;

1952 - Відкрито Львівську філію Академії наук України;

1967 - Після рішення Франції про вихід із військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселя;

1991 - На референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність;

1994 - Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

2019 - Вибори президента в Україні. До другого туру виходять Володимир Зеленський і чинний на момент виборів президент Петро Порошенко;

2020 - Верховна Рада України ухвалила закон про ринок землі, який скасував 20-річний мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, чим порушила Конституцію України та поставила під загрозу суверенітет і незалежність України. Конституційний суд України досі не розглянув питання конституційності цього Закону.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа

Святий Іпатій, пам'ять якого вшановується цього дня, був єпископом міста Гангри в Малій Азії. У 325 році він брав участь у Нікейському соборі, на якому було встановлено основні догмати християнства. Коли Іпатій повертався додому, на нього напали послідовники розкольників. Вони забили єпископа кілками та камінням і скинули в болото.

За переказами, серед нападників була жінка. Вона завдала мученикові смертельного удару каменем, але негайно після цього втратила розум і цим же каменем стала бити себе. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого, тіло якого жителі міста витягли з болота і поховали з усіма почестями. Біля його гробниці було явлено багато чудес.

Католицький Великдень

Великдень - найважливіше свято християнської релігії, що знаменує день воскресіння розп'ятого Христа.

Католики готуються до свята постом, але він менш суворий, ніж православний. У передсвятковий вечір необхідно принести освячену пасхальну свічку додому і вмитися святою водою. Обов'язковим елементом католицького великоднього богослужіння є хресний хід. До Великодня віряни фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами і печуть солодкі кекси. Важливо відзначати Воскресіння Христове у родинному затишному колі.

Іменини: Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Ганна.