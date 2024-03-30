Події

20:22 30.03.2024

Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

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Кількість загиблих у результаті вибуху в Білій Церкві зросла до двох

У Білій Церкві під час рятувальних робіт виявили ще одного загиблого внаслідок вибуху в житловому будинку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:45 кількість загиблих унаслідок вибуху невідомого предмета збільшилася до 2-х (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Як повідомлялося, у Білій Церкві стався вибух у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Раніше було відомо про одну загиблу, ще трьох, включно з дитиною, врятували співробітники ДСНС.

 

 

 

Теги: #вибух #загиблі #київська

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