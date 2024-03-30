Події

19:26 30.03.2024

Росіяни завдали майже 20 ударів по Нікопольському району

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Росіяни завдали майже 20 ударів по Нікопольському району

Російські окупанти в суботу, 30 березня, завдали майже 20 атак по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію і безпілотники, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Минулося без постраждалих. Але руйнувань - чимало", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За даними голови ОВА, внаслідок російських ударів було пошкоджено кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівлю, розважальний центр, фермерське господарство, нежитлову двоповерхівку. Розбито фонтан і пам'ятник.

Також понівечено три багатоквартирні та 10 приватних будинків, 2 господарські будівлі, авто. Зачепило й лінії електропередачі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська #наслідки

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