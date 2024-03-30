Силами ППО ПК "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники

Силами ППО Повітряного командування "Південь" протягом дня знищено ракету Х-59 і два безпілотники, повідомили Повітряні сили ЗС України станом на 17:00 суботи, 30 березня.

"Протягом дня 30 березня 2024 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено керовану авіаційну ракету Х-59, розвідувальний безпілотник "Supercam" і ударний БПЛА "Ланцет", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.