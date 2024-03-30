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13:38 30.03.2024

Перетини кордону України на тижні перед католицьким Великоднем зросли на 20% - Держприкордонслужба

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Перетини кордону України на тижні перед католицьким Великоднем зросли на 20% - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 23 до 29 березня, зросла до 270 тис. із 230 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд - до 268 тис. із 219 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Таким чином, у тиждень, що передує початку останньої навчальної чверті в школах і католицькому Великодню, пасажиропотік збільшився на 20%, при цьому потоки на в'їзд і виїзд були рівними.

Традиційно в дні перед Великоднем фіксується чистий приплив в Україну, проте цього року він значно менший, ніж рік тому, коли за передвеликодній тиждень чистий приплив становив 97 тис. осіб.

Кількість оформлених транспортних засобів зросла п'ятий тиждень поспіль: до 131 тис. зі 122 тис. тижнем раніше, з гуманітарними вантажами - до 785 з 743.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала зростання перетинів через кордон цього тижня на 23.3%: потік на виїзд з України за період із 22 до 28 березня збільшився до 171,9 тис. зі 138,6 тис. тижнем раніше, тоді як потік на в'їзд - до 164,3 тис. зі 134,0 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 30 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 14 березня цього року оцінювали в 5,983 млн, що на 21 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,486 млн, що на 6 тис. більше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 15 тис. більше, ніж на початок листопада.

Теги: #кордон #держприкордонслужба #впо

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