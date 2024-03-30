В Україні в неділю та понеділок очікується дуже тепла погода без опадів

У неділю, 31 березня, в Україні без опадів, вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11°; на Лівобережжі країни 3-8° тепла; вдень 18-23, у західних областях до 26, на узбережжі морів 13-18.

У Києві 31 березня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 31 березня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 22,4° тепла в 1968 р., найнижчу вночі - на позначці 8,8° морозу в 1929 р.

Таким чином, синоптики допускають встановлення нового температурного рекорду в українській столиці найближчої неділі.

У понеділок, 1 квітня, в Україні без опадів. Вітер південний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 19-24°.

У Києві 1 квітня без опадів. Вітер південний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.