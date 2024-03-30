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10:59 30.03.2024

Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

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Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олену Вербицьку з посади радника - уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Відповідний указ №208/2024 від 30 березня розміщено на сайті глави держави.

Також президент звільнив із посад своїх позаштатних радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка.

Відповідні укази №№210/2024, 211/2024 і 212/2024 також датовані 30 березня й розміщені на сайті глави Української держави.

Радуцький очолює комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Трофімов раніше обіймав посаду першого заступника керівника Офісу президента, але був звільнений указом Зеленського в листопаді 2020 року і призначений на посаду позаштатного радника глави держави. В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

Устенко був радником президента України з економічних питань.

Теги: #кадри #укази #зеленський

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