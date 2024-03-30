Події

08:02 30.03.2024

У Дніпропетровській області знищено чотири БПЛА

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У Дніпропетровській області знищено чотири БПЛА

У трьох районах Дніпропетровської області Сили ППО знищили два БПЛА, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі на Дніпропетровщині сили ППО знищили 4 безпілотники. Два в Дніпровському районі і по одному - в Кам'янському та Криворізькому", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що уламки збитого БПЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Критичних руйнувань і постраждалих немає.

Крім того, ворог обстріляв ️Червоногригорівську громаду на Нікопольщині з артилерії. Люди неушкоджені.

"З ворожої атаки в районі почався і ранок. Окупанти влучили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт", - додав очільник ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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