Події

07:15 30.03.2024

Третя штурмова ударним дроном знищила танк і бронеавтомобіль із росіянами

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Третя штурмова ударним дроном знищила танк і бронеавтомобіль із росіянами

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали, як за допомогою дрона знищили техніку росіян недалеко від Авдіївки, повідомляє пресслужба третьої штурмової.

Як повідомляють у бригаді, бійці за допомогою ударного дрона уразили танк окупантів поблизу Авдіївки.

Також вдалося "навернути" МТ-ЛБ, який на той момент віз піхоту противника до лінії бойового зіткнення. Під удар потрапив і броньовик "УРАЛ", який віз цим росіянам БК.

 

 

 

 

Теги: #ліквідація #окупанти #ошбр

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