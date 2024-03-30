Третя штурмова ударним дроном знищила танк і бронеавтомобіль із росіянами

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали, як за допомогою дрона знищили техніку росіян недалеко від Авдіївки, повідомляє пресслужба третьої штурмової.

Як повідомляють у бригаді, бійці за допомогою ударного дрона уразили танк окупантів поблизу Авдіївки.

Також вдалося "навернути" МТ-ЛБ, який на той момент віз піхоту противника до лінії бойового зіткнення. Під удар потрапив і броньовик "УРАЛ", який віз цим росіянам БК.