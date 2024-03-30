Події

07:09 30.03.2024

Нідерланди тимчасово розгорнуть систему ППО Patriot у Литві

2 хв читати
Нідерланди тимчасово розгорнуть систему ППО Patriot у Литві

Нідерланди вирішили тимчасово розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot у Литві, що буде здійснено влітку, а комплекс залишатиметься в балтійській країні кілька тижнів, повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

У голландському відомстві зазначили, що їхня військова частина тренуватиметься спільно з підрозділами литовської армії в цій країні.

Так, на цих навчаннях планується відпрацьовувати вміння переміщати системи і підрозділи ППО за дуже короткий час, і плавно їх інтегрувати для виконання завдань протиповітряної оборони.

Зазначимо, що рішення про ротаційну модель протиповітряної оборони, призначену для зміцнення інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, було ухвалено ще минулого року на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

"Ця модель дає змогу здійснювати плавний і швидкий перехід до виконання завдань протиповітряної оборони під час навчання в мирний час і посилювати стримування та оборону в зоні протиповітряної оборони", - розповіли в Міноборони Нідерландів.

Також зазначається, що ротаційна модель ППО працюватиме разом із місією НАТО з контролю неба.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кашчюнас назвав ініціативу з розгортання нідерландських систем Patriot чудовою новиною.

"Такого роду навчання сприяють реалізації ротаційної моделі ППО НАТО, схваленої на Вільнюському саміті. Ми дякуємо Нідерландам за їхній постійний внесок у безпеку Балтійського регіону і Литви, зокрема", - заявив він.

Також литовський міністр зазначив, що участь голландських солдатів у Батальйоні передових сил НАТО, Місії повітряної поліції Балтії та Підрозділі інтеграції сил НАТО "дуже важлива для безпеки країн Балтії".

 

 

 

Теги: #литва #нідерланди #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:46 27.03.2024
Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

19:15 27.03.2024
Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

15:40 27.03.2024
Системи SAMP/T і Patriot можуть збивати російські ракети типу "Циркон" - ПС ЗСУ

Системи SAMP/T і Patriot можуть збивати російські ракети типу "Циркон" - ПС ЗСУ

13:36 26.03.2024
Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

16:02 22.03.2024
Литва передала Україні системи боротьби з дронами

Литва передала Україні системи боротьби з дронами

13:40 22.03.2024
Глава МЗС Литви засудив прохання до українців "сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї"

Глава МЗС Литви засудив прохання до українців "сидіти склавши руки, коли крилаті ракети падають на їхні сім'ї"

20:56 20.03.2024
Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

18:19 20.03.2024
Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних можливостей України

Зеленський обговорив у Києві з міністром оборони Нідерландів шляхи посилення оборонних можливостей України

17:26 20.03.2024
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

15:25 20.03.2024
Литва виділила EUR35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи - прем'єр

Литва виділила EUR35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Окупанти за добу завдали 442 удари по дев’яти містах і селах Запорізької області, є руйнування

Росіяни за добу втратили 730 осіб

Ворог атакував Полтавську область БПЛА, є влучення по інфраструктурному об'єкту

У Дніпропетровській області знищено чотири БПЛА

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро після ракетного удару

Російські війська за добу здійснили 38 ракетних і 75 авіаударів

Україна затвердила порядок компенсацій до 2 млрд грн збитків від війни судновласникам і фрахтувальникам

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 72 зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА