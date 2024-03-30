Нідерланди тимчасово розгорнуть систему ППО Patriot у Литві

Нідерланди вирішили тимчасово розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot у Литві, що буде здійснено влітку, а комплекс залишатиметься в балтійській країні кілька тижнів, повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

У голландському відомстві зазначили, що їхня військова частина тренуватиметься спільно з підрозділами литовської армії в цій країні.

Так, на цих навчаннях планується відпрацьовувати вміння переміщати системи і підрозділи ППО за дуже короткий час, і плавно їх інтегрувати для виконання завдань протиповітряної оборони.

Зазначимо, що рішення про ротаційну модель протиповітряної оборони, призначену для зміцнення інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, було ухвалено ще минулого року на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

"Ця модель дає змогу здійснювати плавний і швидкий перехід до виконання завдань протиповітряної оборони під час навчання в мирний час і посилювати стримування та оборону в зоні протиповітряної оборони", - розповіли в Міноборони Нідерландів.

Також зазначається, що ротаційна модель ППО працюватиме разом із місією НАТО з контролю неба.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кашчюнас назвав ініціативу з розгортання нідерландських систем Patriot чудовою новиною.

"Такого роду навчання сприяють реалізації ротаційної моделі ППО НАТО, схваленої на Вільнюському саміті. Ми дякуємо Нідерландам за їхній постійний внесок у безпеку Балтійського регіону і Литви, зокрема", - заявив він.

Також литовський міністр зазначив, що участь голландських солдатів у Батальйоні передових сил НАТО, Місії повітряної поліції Балтії та Підрозділі інтеграції сил НАТО "дуже важлива для безпеки країн Балтії".