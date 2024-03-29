Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" в Харківській області після атаки РФ 22 березня повністю зруйнована, але її відновлення в перспективі планується, повідомив голова наглядової ради компанії Андрій Гота.

"Наслідки згубні для Зміївської ТЕС, станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано", - сказав Гота в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Жоден енергоблок не працює. Ситуація зараз навіть гірша за ту, що була наприкінці літа, коли тодішня команда не виконувала жодних ремонтів на станції. Зараз там усе понівечено", - зазначив він.

Водночас Гота звернув увагу, що після проведення останньої ремонтної кампанії колектив тепер має досвід відновлення, і він мотивований це робити.

Водночас, за його словами, говорити про перспективи оновлення дуже рано.

"Зараз енергетики та ДСНС намагаються розчищати завали, це складна висотна робота, важкі елементи бетону, які доводиться зрізати. Про терміни початку ремонтних робіт дуже важко сказати, це далека перспектива", - наголосив голова наглядової ради.

Він акцентував, що цього разу компанія своїми засобами не зможе здійснити відновлення.

"Улітку ми відновили ТЕС своїми засобами. Тепер своїми засобами ми не впораємося. Щодо обладнання розраховуємо на міжнародних партнерів. Міненерго вже запитало в них перелік обладнання, необхідного нам. Багато країн уже запропонували допомогу. З Міненерго будемо відпрацьовувати, де і що ми будемо брати. Коли накопичимо необхідну кількість обладнання, і, може, на той момент уже розчистимо станцію, тоді будемо говорити про перспективи її відновлення", - описав ситуацію Гота.

Як повідомлялося, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середині березня гендиректор "Центренерго" Андрій Чуркін, якого призначили на посаду в серпні 2023 року, зазначив, що з літа компанія збільшила доступну для роботи потужність ушестеро, вийшовши на показники 2014 року, коли вона працювала таким складом востаннє.