Інтерфакс-Україна
Події
12:42 26.07.2025

Росія ракетами зруйнувала ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському, без жертв

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Росія ракетами зруйнувала ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському, без жертв

В ніч на суботу російськими ракетами був зруйнований ще один торговельний центр "Епіцентр" - у місті Кам’янському в Дніпропетровській області, обійшлося без втрат, йдеться у заяві компанії.

"ТЦ площею понад 11 000 кв. м було повністю знищено. Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України", – наголосив "Епіцентр".

Компанія заявляє, що обов’язково відновить роботу в Кам’янському.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

"Але разом з нашою великою командою ми продовжимо розвиватися та залишатися символом незламності українців", – підкреслив "Епіцентр".

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

Теги: #руйнування #атака_рф #дніпропетровська_область #епіцентр

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