Інтерфакс-Україна
Події
20:20 26.07.2025

Російська атака по Дніпру зруйнувала виробництво та склади компанії Teahouse

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Російська атака по Дніпру зруйнувала виробництво та склади компанії Teahouse
Фото: https://www.instagram.com/p/DMkexnStgkV/?igsh=NmpnMTZ1aHZ6Zml5

Російська атака вночі та вранці цієї суботи на Дніпро зруйнувала виробництво та склади чайної компанії Teahouse, йдеться у повідомленні компанії в Instagram.

"Всі живі, поки в шоці. Наші магазини працюють і поять чаєм", – наводяться в пості слова співзасновниці Світлани Кобелєвої.

Зазначається, що команда оцінює втрати та вже шукає шляхи відновлення, але також готується до фестивалю чаю, який відбудеться в Києві 11-12 жовтня.

Як повідомила Кобелєва в інтерв’ю NV у лютому цього року, компанію Teahouse у 2006 році створив Костянтин Мазурик, а вона стала його партнеркою.

"Ми працюємо в преміальному сегменті. Teahouse - це компанія повного циклу, у нас є власне виробництво площею 3 тис. кв. м у Дніпрі, і ми не плануємо змінювати локацію, бо це наше рідне місто. Ми продаємо чай в національних мережах, в сегменті HоReCa, маємо чайні крамниці в Дніпрі, Кривому Розі, Києві та Черкасах", – повідомила тоді співвласниця та уточнила, що мережа Teahouse нараховує 22 магазини і розвивається за франчайзингом.

За її словами, компанія під час війни втратила одну крамницю у Бучі, бо туди влучила ракета. Також було пошкоджено крамницю в Кривому Розі, але її роботу швидко відновили. "Поки концентруємось на розвитку в Україні, але думаємо про вихід в сусідні країни", – зазначала Кобелєва.

Як повідомлялося, в квітні цього року російський удар повністю знищив частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", яка останнім часом вийшла на ринок чаю із ТМ Graff. Як повідомив агентству CEO та власник корпорації Андрій Здесенко, цим ударом був знищений восьмимісячний запас чаю майже на $1 млн.

 

 

Теги: #руйнування #teahouse #обстріл

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