Події

18:29 29.03.2024

На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

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На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок зв'язку - ГУР

На тимчасово захоплених територіях України окупанти розгорнули та встановили понад 2000 вишок мобільних мереж РФ, заявив представник Головного управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Як повідомляє пресслужба ГУР, під час дискусії на Kyiv StratCom Forum 2024, організованому Центром стратегічних комунікацій, Скібіцький розповів, як держава-агресор відрізає українські окуповані території від доступу до правди.

"[Один із методів] - це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. Ось за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто і встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж рф", - повідомив Скібіцький.

Теги: #звязок #вишки #гур_мо #окупанти

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