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13:57 29.03.2024

Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

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Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік

Україна і Польща погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік і збільшення бюджету на 2 млн злотих.

"Сторони обговорили питання підтримки України в оцифруванні культурної спадщини та культурних цінностей, розвитку реєстру музейних предметів та допомогу з компʼютерним обладнанням для музейних установ. Також сфокусувалися на спільній реалізації проєктів з інвентаризації українських культурних втрат та на участі України у книжкових та музейних проєктах", - ідеться в повідомленні пресслужб міністерств культури обох країн за результатами зустрічі представників відомств.

Зазначається, що за результатами зустрічі Україна та Польща домовилися про продовження дії "Меморандуму про співпрацю у сфері інвентаризації втрат архітектурних та археологічних об'єктів" на 2024 рік.

"Також сторони погодили продовження діяльності Польського центру підтримки культури в Україні на 2024 рік та збільшення бюджету на 2 мільйони злотих. Організація координує ініціативи з порятунку української спадщини та надає гуманітарну допомогу музеям, заповідникам, бібліотекам, архівам та релігійним об’єктам", - йдеться в повідомленні.

Теги: #культура #україна #польща

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