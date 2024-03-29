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13:09 29.03.2024

Карандєєв анонсував будівництво безпечного фондосховища для українських музейних цінностей

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Карандєєв анонсував будівництво безпечного фондосховища для українських музейних цінностей

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв анонсував будівництво безпечного депозитарію-фондосховища для українських музейних цінностей.

"Сьогодні ми маємо говорити про створення і будівництво депозитарію в надійному місці, великою площею і сучасними технологіями, на кілька тисяч квадратних метрів, для того, щоб ми могли найцінніше зберігати саме там. Тимчасово чи ні, але, на жаль, будемо змушені перевозити туди наші основні фонди", - сказав він на Всеукраїнському форумі "Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій" у Києві в п'ятницю.

За словами Карандєєва, такий процес відомство вже розпочало з Міністерством оборони України, вже проведено кілька нарад, але залишається питання, яким коштом здійснювати цей проєкт.

Водночас очільник відомства зауважив, що Міністерство культури Швеції висловило бажання очолити процес щодо формування європейської коаліції з охорони української культурної спадщини, зокрема в реалізації інфраструктурного проєкту з будівництва депозитарію-фондосховища.

Серед іншого, Карандєєв звернув увагу на те, що є й така форма збереження цінностей, як виставкова діяльність за кордоном.

Теги: #будівництво #сховища #фонди #карандєєв

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