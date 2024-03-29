У суботу в Україні буде сухо, лише на сході вночі невеликий дощ, удень 16-21° тепла

В Україні в суботу, 30 березня, без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, на заході країни до 24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 11-16°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний (у східних областях північно-західний), 7-12 м/с, у Карпатах, вночі та на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Донеччині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу, 30 березня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 30 березня найвища температура вдень була 21,5° у 1890 р., найнижча вночі -12,4° у 1942 р.

У неділю, 31 березня, в Україні дощів не очікується. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 2-7° тепла; вдень 19-24°, у західних областях до 26°, на узбережжях морів 13-18°.

У Києві в неділю, 31 березня, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.