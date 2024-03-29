Події

11:39 29.03.2024

У суботу в Україні буде сухо, лише на сході вночі невеликий дощ, удень 16-21° тепла

1 хв читати
У суботу в Україні буде сухо, лише на сході вночі невеликий дощ, удень 16-21° тепла

В Україні в суботу, 30 березня, без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, на заході країни до 24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 11-16°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний (у східних областях північно-західний), 7-12 м/с, у Карпатах, вночі та на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Донеччині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу, 30 березня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 30 березня найвища температура вдень була 21,5° у 1890 р., найнижча вночі -12,4° у 1942 р.

У неділю, 31 березня, в Україні дощів не очікується. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 2-7° тепла; вдень 19-24°, у західних областях до 26°, на узбережжях морів 13-18°.

У Києві в неділю, 31 березня, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 28.03.2024
Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

12:49 27.03.2024
Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

12:55 25.03.2024
У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

У більшості областей України у вівторок пройдуть дощі, вдень 8-13° тепла, вночі на заході можливі заморозки

13:05 24.03.2024
На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

На початку тижня в Україні буде дощова погода, місцями мокрий сніг - Укргідрометцентр

19:48 23.03.2024
У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

12:36 23.03.2024
У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

У більшості областей України найближчої доби очікуються дощі

12:02 21.03.2024
Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму та на заході невеликий дощ

19:58 20.03.2024
Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

Позитивний сценарій Плану Ukraine Facility передбачає вихід України до 2033 року на рівень Румунії-2021 за ВВП на душу населення

13:45 20.03.2024
Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

13:10 20.03.2024
У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

Очільник МВС: Уночі та вранці атаковано 10 регіонів України, по меддопомогу звернулися 6 людей, серед них - дитина

ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 "шахедів" і 26 ракет, які атакували Україну, - командувач ПС

ОСТАННЄ

Приїждже російське населення повинне буде виїхати з Криму й інших окупованих територій - Ташева

Із 1 квітня вартість транспортної картки в Києві зросте до 75 грн

2,1 тис. закладів культури залишаються на тимчасово окупованих територіях із 2022 року

Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

Арка дружби народів у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу - УІНП

На Дніпропетровщині пошкоджено енергетичні об'єкти у трьох районах, поранені шестеро людей, серед них 5-річна дитина

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

У Кіровоградській області збили 4 "шахеди"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА