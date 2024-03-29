Події

10:14 29.03.2024

На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

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На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

Над Львівською областю під час відбиття ворожої атаки минулої ночі та вранці збито 11 безпілотників, дві ракети типу "Кинджал" збити не вдалося, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників і дві ракети типу "Кинджал". Усі 11 безпілотників воїни Повітряного командування "Захід" знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його даними, "уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих".

"Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", - запевнив Козицький.

Теги: #львівська_область #ракетна_атака

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