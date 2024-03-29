ЗС України за добу ліквідували 820 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 820 осіб особового складу ворога, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 засобів ППО, 56 БПЛА, 5 крилатих ракет, 57 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 440790 (+820) осіб, танків - 6922 (+8) од, бойових броньованих машин - 13264 (+27) од, артилерійських систем - 10991 (+28) од, РСЗВ - 1023 (+2) од, засоби ППО - 735 (+6) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56) од, крилаті ракети - 2022 (+5), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50) од, спеціальна техніка - 1807 (+7)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.