Події

07:47 29.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 820 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 820 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 820 осіб особового складу ворога, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 засобів ППО, 56 БПЛА, 5 крилатих ракет, 57 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 440790 (+820) осіб, танків - 6922 (+8) од, бойових броньованих машин - 13264 (+27) од, артилерійських систем - 10991 (+28) од, РСЗВ - 1023 (+2) од, засоби ППО - 735 (+6) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56) од, крилаті ракети - 2022 (+5), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50) од, спеціальна техніка - 1807 (+7)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю вранці.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 27.03.2024
Росіяни за добу втратили 1030 осіб

Росіяни за добу втратили 1030 осіб

07:55 26.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів і 27 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 770 окупантів і 27 артсистем

07:54 25.03.2024
Росіяни за добу втратили майже 640 осіб

Росіяни за добу втратили майже 640 осіб

07:46 24.03.2024
Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

07:57 23.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

20:07 22.03.2024
Генштаб ЗС України: Сили оборони України на новопавлівському напрямку відбили понад 20 атак противника, на авдіївському - майже 10

Генштаб ЗС України: Сили оборони України на новопавлівському напрямку відбили понад 20 атак противника, на авдіївському - майже 10

08:43 22.03.2024
Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

07:46 22.03.2024
За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

За добу на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак, загалом відбулося понад 70 бойових зіткнень

08:32 21.03.2024
Росіяни за добу втратили 750 осіб

Росіяни за добу втратили 750 осіб

13:19 20.03.2024
У базі даних "Потерь.НЕТ" є інформація про більш ніж 72 тис. загиблих російських військових, бойовиків і колаборантів - МВС

У базі даних "Потерь.НЕТ" є інформація про більш ніж 72 тис. загиблих російських військових, бойовиків і колаборантів - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 "шахедів" і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил

РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

РФ у ніч на п'ятницю атакувала об'єкти енергетики, пошкоджено теплові та гідроелектростанції

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 "шахедів" і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил

РФ у п'ятницю вдарила по трьох ТЕС ДТЕК, поранено енергетика

Над Черкаською областю збито шість "шахедів", є влучання в об'єкт енергоінфраструктури

Росіяни вночі та вранці обстріляли шість ОТГ Сумської області

Уночі над Дніпропетровською областю було збито 24 БПЛА і ракети

Ворог атакував 13 населених пунктів Херсонської області, є постраждалі та жертви

Уночі над Дніпропетровською областю було збито десять БПЛА і чотири ракети, є постраждалі

Окупанти за добу завдали 386 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області, є постраждалий

РФ у ніч на п'ятницю атакувала об'єкти енергетики, пошкоджено теплові та гідроелектростанції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА