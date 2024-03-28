Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Як повідомляється у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ в четвер, під час розмови сторони обговорили потреби ЗСУ на найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тему робудови фортифікацій, а також проаналізували деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

"Зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, а й партнерів та союзників по НАТО", - заявив Браун.