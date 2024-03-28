Події

20:08 28.03.2024

Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

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Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Як повідомляється у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ в четвер, під час розмови сторони обговорили потреби ЗСУ на найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тему робудови фортифікацій, а також проаналізували деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

"Зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, а й партнерів та союзників по НАТО", - заявив Браун.

 

Теги: #сша #співробітництво #генштаб_зсу

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