Події

19:48 28.03.2024

Житель Вовчанська загинув унаслідок пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

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Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, Високого та Курилівки (Харківська обл.).

"Близько 14:45 унаслідок артобстрілу військовими РФ у Вовчанську сталася пожежа у приватному будинку. 59-річний господар згорів у будинку", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 16:00 окупанти завдали удару, за попередніми даними, ракетою Х-35У по Харківському району. Дістала поранення 71-річна жителька Високого, пошкоджено понад 10 будинків і господарські будівлі.

Близько 16:30 внаслідок удару керованою авіабомбою по Курилівці постраждали дві жінки (56 і 58 років).

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Теги: #пожежа #обстріли #харківщина

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