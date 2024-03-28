Житель Вовчанська загинув унаслідок пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів Вовчанська, Високого та Курилівки (Харківська обл.).

"Близько 14:45 унаслідок артобстрілу військовими РФ у Вовчанську сталася пожежа у приватному будинку. 59-річний господар згорів у будинку", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Близько 16:00 окупанти завдали удару, за попередніми даними, ракетою Х-35У по Харківському району. Дістала поранення 71-річна жителька Високого, пошкоджено понад 10 будинків і господарські будівлі.

Близько 16:30 внаслідок удару керованою авіабомбою по Курилівці постраждали дві жінки (56 і 58 років).

Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.