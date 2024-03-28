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18:33 28.03.2024

Зеленський і голова Національних зборів Франції обговорили співпрацю в оборонній сфері

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Зеленський і голова Національних зборів Франції обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський і голова Національних зборів Франції Яель Браун-Піве, яка прибула до Києва, обговорили співпрацю в оборонній сфері та пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки України.

"Україна цінує нещодавню підтримку французьким парламентом угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією. Сьогодні провів змістовну зустріч із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Володимир Зеленський подякував за нещодавню підтримку французьким парламентом угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, за яку було проголосовано 12-13 березня 2024 року", - повідомляє пресслужба глави держави на офіційному сайті.

"Особливо хотів би відзначити останнє рішення, яке для нас було принциповим та стало новою сторінкою в безпековому майбутньому України, – це гарантії безпеки, підписані між Україною та Францією 16 лютого 2024 року. Те, що ви підтримали їх більшістю, – це велика робота, і ми за це дуже вдячні. Це важливий сигнал і для ухвалення рішень іншими державами в підписанні відповідних документів", - цитує пресслужба президента.

Президент зазначив, що під час зустрічі "обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби наших воїнів. Окрему увагу приділили останнім пропозиціям президента Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки нашої держави".

"Дякую за солідарність із нашою країною та людьми", - додав президент України.

Теги: #зеленський #пиве

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