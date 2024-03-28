Події

18:12 28.03.2024

Лише 3% випущених РФ із початку року по Україні ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі - Умєров

1 хв читати
Лише 3% випущених РФ із початку року по Україні ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі - Умєров

Лише 3% випущених РФ з початку року по Україні ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі, 97% уражали цивільну інфраструктуру, заявив міністр оборони України Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО.

На своїй сторінці у фейсбуці міністр повідомив, що основна увага на засіданні була зосереджена на нещодавніх масованих авіаударах Росії та необхідності посилення протиповітряної оборони України.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі, тоді як 97% уражали цивільну інфраструктуру. Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні три місяці, спричинили ракетні атаки й атаки баражуючими боєприпасами", - зазначив Умєров.

На засіданні він надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України.

"У цьому питанні важлива підтримка партнерів. Це врятує тисячі невинних життів. Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною", - наголосив глава відомства.

Теги: #цілі #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 19.03.2024
Умєров: Українська делегація представила план на 2024 рік військовому керівництву ключових країн-партнерів

Умєров: Українська делегація представила план на 2024 рік військовому керівництву ключових країн-партнерів

20:54 19.03.2024
Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

20:27 11.03.2024
Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

Умєров і глава Пентагону обговорили середньострокові та короткострокові потреби і конкретні запити України

10:35 26.02.2024
Сирський та Умєров на передовій обговорили посилення окремих ділянок фронту

Сирський та Умєров на передовій обговорили посилення окремих ділянок фронту

15:04 25.02.2024
Умєров і Сирський вручили нагороди воїнам під час своєї поїздки на фронт

Умєров і Сирський вручили нагороди воїнам під час своєї поїздки на фронт

13:00 25.02.2024
Половину зброї та військової допомоги не постачають в Україну вчасно - Умєров

Половину зброї та військової допомоги не постачають в Україну вчасно - Умєров

11:45 25.02.2024
Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

11:24 25.02.2024
Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

10:36 25.02.2024
Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій

Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій

18:01 23.02.2024
Умєров і Сирський відвідали перший центр рекрутингу ЗСУ, який відкрився у Львові

Умєров і Сирський відвідали перший центр рекрутингу ЗСУ, який відкрився у Львові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України

Зеленський і голова Національних зборів Франції обговорили співпрацю в оборонній сфері

Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу, - Зеленський

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

ОСТАННЄ

Житель Вовчанська загинув унаслідок пожежі, спричиненої ворожим обстрілом

Генштаб: ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 13 атак окупантів, на бахмутському - 11

Посли G7 стежать за відбором нового керівництва ВККС

Зеленський обговорив із делегацією групи Європарламенту Renew Europe військову допомогу та євроінтеграцію України

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

Нікопольський район протягом дня зазнав п’яти артилерійських обстрілів і п’яти атак БПЛА

План України з п'яти кроків щодо розблокування українсько-польського кордону має позитивну динаміку - Шмигаль

Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном

Зеленський і голова Національних зборів Франції обговорили співпрацю в оборонній сфері

Окупанти завдали авіаудару по Миколаївці Донецької області, загинула місцева жителька - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА