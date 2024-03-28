Лише 3% випущених РФ із початку року по Україні ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі - Умєров

Лише 3% випущених РФ з початку року по Україні ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі, 97% уражали цивільну інфраструктуру, заявив міністр оборони України Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО.

На своїй сторінці у фейсбуці міністр повідомив, що основна увага на засіданні була зосереджена на нещодавніх масованих авіаударах Росії та необхідності посилення протиповітряної оборони України.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі, тоді як 97% уражали цивільну інфраструктуру. Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні три місяці, спричинили ракетні атаки й атаки баражуючими боєприпасами", - зазначив Умєров.

На засіданні він надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України.

"У цьому питанні важлива підтримка партнерів. Це врятує тисячі невинних життів. Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною", - наголосив глава відомства.