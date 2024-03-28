Відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів у зв'язку з обстрілами РФ української критичної інфраструктури

У штаб-квартирі НАТО в четвер, 28 березня, відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв'язку з ракетними обстрілами Росією української критичної інфраструктури.

Як повідомляє пресслужба Місії України при НАТО у фейсбуці, міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи реагування, яких вживає Україна, й закликав держави - члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста й громадян.