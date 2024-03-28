Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення українцям можливості відвідувати школи та вивчати український компонент

Україна та Польща наголосили на необхідності забезпечення усім громадянам України можливості відвідувати школи в Польщі та вивчати український компонент, ідеться у спільній заяві міністра освіти Польщі Барбари Новацької, міністра науки Польщі Даріуша Вєчорека і міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

"Міністри підтвердили готовність до продовження поглибленої співпраці у сфері освіти і науки; наголосили на рішучій та незмінній підтримці Республікою Польща українських учнів, студентів, викладачів, науковців, які були змушені залишити територію України внаслідок збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в заяві міністрів за результатами міжурядових консультацій країн.

Також сторони наголосили на необхідності подальшого розвитку освіти польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Польщі з метою збереження національної та культурної ідентичності, а також наголосили на необхідності забезпечення усім громадянам України можливості відвідувати школи в Польщі та вивчення ними українського компоненту.

Крім того, країни домовилися співпрацювати у сфері дослідження історичного та культурного контексту, що сприятиме поглибленню взаєморозуміння та зближенню між українським і польським народами, зокрема через зміцнення зв'язків, які мають довгу історію, та збереження спільної культурної спадщини.

Також сторони визнали нагальну необхідність відновлення освітньої інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії проти України, та організацію безпечних умов у навчальних закладах в Україні.