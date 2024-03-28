Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну

Україна та Польща домовилися разом шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики за результатами міжурядових консультацій країн.

"У всьому, що стосується дітей, ми повинні діяти в їхніх найкращих інтересах. Ми вдячні уряду Польщі за підтримку наших зусиль. Тільки разом ми можемо забезпечити найкращі умови для виховання і розвитку дітей, яких довелося евакуювати з України через російську агресію. Сьогоднішні рішення свідчать про міцне партнерство між нашими державами у соціальній сфері", - цитує міністра соціальної політики Оксану Жолнович пресслужба відомства.

Зокрема, сторони домовилися спільно шукати українські родини, які тимчасово перебувають у Польщі та зможуть брати на виховання дітей, евакуйованих з інтернатів через війну.

"Україна поверне кожну евакуйовану дитину. Наша мета — щоб ці діти після повернення жили в сімейних формах виховання. А сьогоднішнє рішення — можливість для дітей опинитися в родинній турботі вже зараз", - ідеться в повідомленні.

Також сторони домовилися залучати громадян України для догляду за дітьми, евакуйованими з українських закладів і переселених у невеликі групові поселення в Польщі.

Крім того, згідно з повідомленням, має посилитися співпраця в удосконаленні систем соціального захисту та підтримки населення та приведенні українського законодавства і політик у соціальній сфері у відповідність до стандартів Європейського Союзу.