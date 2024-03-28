Президент Філіппін пригрозив Китаю контрзаходами у відповідь на дії в Південно-Китайському морі

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший пригрозив Китаю пакетом контрзаходів у відповідь на агресивні дії кораблів китайської берегової охорони проти катера постачання філіппінських ВМС.

"Протягом наступних тижнів відповідні національні урядові установи реалізують пакет заходів реагування й контрзаходів", - написав він у соціальній мережі X.

Він додав, що заходи будуть пропорційними і справедливими, водночас зазначивши, що "ми не шукаємо конфлікту з жодною нацією".

Маркос заявив, що протягом останніх кількох днів зустрічався з офіційними особами, які опікуються темою безпеки й оборони, а також спілкувався щодо того, що сталося, з представниками союзних і партнерських країн.

Наприкінці минулого тижня в береговій охороні КНР заявили, що філіппінський морський конвой увійшов у китайські води, незважаючи на неодноразові попередження. У відповідь китайські кораблі вжили необхідних контрзаходів, йшлося в заяві.

Зі свого боку філіппінські військові звинуватили берегову охорону КНР у тому, що її кораблі блокували судно постачання Unaizah May 4 і пошкодили його, застосувавши водомети, коли воно доправляло припаси й шістьох людей на аванпост на рифі Женьай (англійська назва - Друга мілина Томаса, філіппінська - Аюнгін).

Міноборони КНР пізніше попередило Філіппіни, що їм не варто вдаватися до провокаційних дій у спірній частині акваторії Південно-Китайського моря і що Китай захищатиме свою територіальну цілісність.

Китай і члени АСЕАН - Філіппіни, Малайзія, Бруней, В'єтнам - ведуть територіальний спір навколо архіпелагу Наньша (англійська назва - Спратлі) в Південно-Китайському морі. США пов'язані союзницькими відносинами з деякими регіональними державами і підтримують їхню позицію в спорах із Китаєм. При цьому через багате на ресурси Південно-Китайське море, різні зони якого оспорюють одразу кілька держав, на рік перевозять вантажів на $5 трлн.

Водночас Філіппіни зміцнюють відносини зі США й партнерами в Азії. У лютому 2023 року Вашингтон і Маніла уклали угоду про надання американським військовим доступу додатково до чотирьох філіппінських військових об'єктів, довівши їхню кількість до дев'яти.