Події

13:59 28.03.2024

Президент Філіппін пригрозив Китаю контрзаходами у відповідь на дії в Південно-Китайському морі

2 хв читати
Президент Філіппін пригрозив Китаю контрзаходами у відповідь на дії в Південно-Китайському морі

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший пригрозив Китаю пакетом контрзаходів у відповідь на агресивні дії кораблів китайської берегової охорони проти катера постачання філіппінських ВМС.

"Протягом наступних тижнів відповідні національні урядові установи реалізують пакет заходів реагування й контрзаходів", - написав він у соціальній мережі X.

Він додав, що заходи будуть пропорційними і справедливими, водночас зазначивши, що "ми не шукаємо конфлікту з жодною нацією".

Маркос заявив, що протягом останніх кількох днів зустрічався з офіційними особами, які опікуються темою безпеки й оборони, а також спілкувався щодо того, що сталося, з представниками союзних і партнерських країн.

Наприкінці минулого тижня в береговій охороні КНР заявили, що філіппінський морський конвой увійшов у китайські води, незважаючи на неодноразові попередження. У відповідь китайські кораблі вжили необхідних контрзаходів, йшлося в заяві.

Зі свого боку філіппінські військові звинуватили берегову охорону КНР у тому, що її кораблі блокували судно постачання Unaizah May 4 і пошкодили його, застосувавши водомети, коли воно доправляло припаси й шістьох людей на аванпост на рифі Женьай (англійська назва - Друга мілина Томаса, філіппінська - Аюнгін).

Міноборони КНР пізніше попередило Філіппіни, що їм не варто вдаватися до провокаційних дій у спірній частині акваторії Південно-Китайського моря і що Китай захищатиме свою територіальну цілісність.

Китай і члени АСЕАН - Філіппіни, Малайзія, Бруней, В'єтнам - ведуть територіальний спір навколо архіпелагу Наньша (англійська назва - Спратлі) в Південно-Китайському морі. США пов'язані союзницькими відносинами з деякими регіональними державами і підтримують їхню позицію в спорах із Китаєм. При цьому через багате на ресурси Південно-Китайське море, різні зони якого оспорюють одразу кілька держав, на рік перевозять вантажів на $5 трлн.

Водночас Філіппіни зміцнюють відносини зі США й партнерами в Азії. У лютому 2023 року Вашингтон і Маніла уклали угоду про надання американським військовим доступу додатково до чотирьох філіппінських військових об'єктів, довівши їхню кількість до дев'яти.

Теги: #китай #філіппіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:18 26.03.2024
Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше ніж $69,4 тис.

Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше ніж $69,4 тис.

03:26 26.03.2024
Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

14:29 25.03.2024
Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

21:13 20.03.2024
Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

07:04 19.03.2024
Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

15:03 18.03.2024
Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

19:48 13.03.2024
Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

16:24 13.03.2024
Економіка Китаю стабільно розвивається

Економіка Китаю стабільно розвивається

16:30 12.03.2024
Економічні цілі Китаю на 2024 рік

Економічні цілі Китаю на 2024 рік

23:15 07.03.2024
Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі - Кіпер

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Росіяни за добу втратили 780 осіб

ОСТАННЄ

Кличко зустрівся з мером Парижа в Києві

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня знято блокаду пропуску вантажівок в обох напрямках

СБУ затримала "крота" ворожої розвідки - посадовця Київської ОВА, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ в Києві

До Києва прибула голова Національної асамблеї Франції

Представники міністерств і профільних асоціацій на переговорах Україна-Польща-ЄС обговорили можливість розблокування українсько-польського кордону

Волонтери ТЧХУ працювали на місці руйнувань у Харкові після російської атаки

Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року

СБУ затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС і військовому госпіталю в Дніпрі

Рада оборони Києва ухвалила рішення про посилення заходів безпеки в столиці - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА