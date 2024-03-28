Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року

Міністерство соціальної політики розпочинає процес публічних консультацій проєкту Стратегії демографічного розвитку до 2040 року.

"Унаслідок війни Україна стикнулась з глибокою демографічною кризою: значна кількість громадян загинула, частина населення депортована або примусово переміщена на територію країни-агресора, велика кількість українців виїхала за кордон, до того ж внаслідок війни критично знизився рівень народжуваності. Таким чином, війна суттєво посилила всі негативні демографічні тенденції, які спостерігались в нашій країні і до початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У зв'язку з цим, Мінсоцполітики спільно з широким колом представників експертного середовища, залученням Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, органів влади, міжнародних партнерів розробило проєкт Стратегії демографічного розвитку до 2040 року.

Зазначається, що проєкт Стратегії є високорівневим документом, що дає загальний опис проблем, цілей та завдань, спрямованих на їх вирішення.

"Після затвердження урядом проєкт Стратегії буде доповнений детальним Планом заходів, що забезпечить узгоджену реалізацію цієї Стратегії всіма дотичними органами влади", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що в рамках публічних консультацій наступні декілька місяців проводитимуться секторальні круглі столи та обговорення із залученням профільних експертів, міжнародної спільноти та громадськості.

"Мета Міністерства соціальної політики – забезпечити формування цілісної, комплексної демографічної політики, яка дозволить підвищити рівень народжуваності, зменшити рівень передчасної смертності та створити умови для повернення до нашої країни мігрантів, як тих, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто виїжджали раніше, а сприятиме залученню української діаспори та забезпечить створення наскрізних передумов для того, аби громадяни України та етнічні українці вибирали саме Україну, як країну, в якій хочеться жити", - наголосили у відомстві.

З проєктом Стратегії можна ознайомитись за посиланням: https://www.msp.gov.ua/projects/870/