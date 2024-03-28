28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 764 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 764 RUSSIAN AGRESSION

28 березня відзначають Всесвітній день фортепіано, Всесвітній день історика, День народження пральної машини.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана.

Всесвітній день фортепіано

Щорічно, 29 березня (28 березня у високосний рік), Всесвітній день фортепіано об'єднує прихильників цього музичного інструменту в усьому світі.

Серед завдань цього свята - звернути увагу на красу звучання фортепіано та заохотити музикантів різного віку та різного рівня і здібностей грати в громадських приміщеннях.

Всесвітній день історика

Історія - наука, що вимагає від фахівця великої ретельності, точності, об'єктивності та широкого світогляду. Завдання історика - вивчати не тільки події минулих років, а й заглиблюватися в сьогодення, щоб зрозуміти взаємозв'язок між минулим, сьогоденням і спрогнозувати, що станеться в майбутньому.

У своїх дослідженнях історики спираються на інформацію, яка представлена в архівних документах. Результатами роботи цих фахівців є праці про минуле життя цілих народів та окремих осіб. Мета історичного дослідження полягає в пошуку закономірностей розвитку суспільства.

День народження пральної машини

28 березня щорічно свій день народження відзначає пральна машина. Цього дня, 1851 року, американець Джеймс Кінг запатентував прототип пральної машини.

Ще цього дня:

1842 - У Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі;

1930 - У Туреччині замість "грецьких" назв міст Константинополь і Ангора затверджено офіційні турецькі назви: Стамбул і Анкара;

1939 - Після 2,5-річної облоги Франсіско Франко взяв Мадрид;

1979 - Часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США;

1980 - Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР;

2004 - У ніч із 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!

2008 - Українська Вікіпедія досягла обсягу в 100 000 статей.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Преподобний Іларіон - відомий християнський святий, який жив у VIII столітті. Він народився в Каппадокії і змалечку був навчений Священному Писанню. У двадцятирічному віці Іларіон покинув родину, щоб стати ченцем у монастирі біля Візантії. Пізніше він став учнем святого Григорія Декаполіта.

Іларіон намагався наслідувати преподобного Іларіона Великого, через що й отримав прізвисько "Новий". Він був відомий своїми подвигами в пості, молитвах та інших чернечих практиках. Згодом Іларіон став ігуменом монастиря Пелекита, де він здійснював чудеса, зцілюючи хворих і виганяючи злих духів.

Під час правління імператора Лева V Вірменина, Іларіона переслідували за шанування святих образів. Його ув'язнили і піддали мукам за відмову прийняти іконоборчу єресь. Після смерті Лева новий імператор Михайло II звільнив Іларіона, і він оселився у відокремленій келії.

День пам'яті преподобного Стефана

Народився преподобний Стефан близько 1040 року і походив з боярського роду. У молодому віці він прийняв постриг у Києво-Печерському монастирі і став улюбленим учнем преподобного Феодосія Печерського. Незабаром, його призначили доместиком, тобто керівником монастирського хору. За дорученням свого духовного наставника, преподобний Стефан виголошував проповіді під час богослужінь.

У 1074 році братія Печерського монастиря одностайно обрала преподобного Стефана своїм ігуменом. Преподобний Феодосій заповів преподобному Стефану закінчити будівництво новозакладеної мурованої церкви, що він й виконав, а крім того, розбудував монастир та огородив його дерев’яною стіною. Преподобний Стефан перевів ченців у новозбудовані келії, а кількох залишив у печерах для поховання спочилої братії та щоденного звершення Богослужінь в пам’ять про померлих ченців та жертводавців обителі.

У 1078 році з невідомої причини братія виступила проти преподобного Стефана і він був вимушений залишити монастир. Тоді, за підтримки побожних бояр, преподобний Стефан вирішив збудувати нову обитель. Для цього він обрав місце, що знаходилося недалеко від Печерського монастиря і мало назву Коловського урочища. Монастир був збудований на честь положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, але проіснував він недовго. У 1096 році, під час нападу половців на Київ, монастир був вщент зруйнований.

Ігумен Коловського монастиря був дуже шанованим, і коли звільнилася кафедра єпископа Володимир-Волинського, на це місце волею Великого князя та Митрополита Київського Іоанна ІІІ у 1090 році був поставлений преподобний Стефан.

У ті часи духовна влада єпископа Володимир-Волинського поширювалася не лише на Волинь, але й на всі галицькі землі аж до Карпат. Згідно літописних даних мешканці Волині та Галичини були хрещені одразу ж після киян, у 992 році, ще за часів рівноапостольного князя Володимира. Стан духовної єдності Волині та Галичини проіснував приблизно 150 років (від 992 до 1141 року), тобто до часу, коли на південно-західних землях історичної Русі з’явилося Галицьке князівство.

На Володимирській кафедрі преподобний Стефан відзначився багатьма добрими справами. З метою розповсюдження християнського вчення, він часто подорожував землями Волині та Галичини. Не лише словом, а й ділами він допомагав бідним та убогим, слідкував за дотриманням духовенством церковного уставу. Преподобний Стефан був вимогливим до себе та вів життя суворого постника. За словами сучасника, своїй багаточисельній пастві преподобний служив “любов’ю, словом, житієм, смиренням і чистотою”.

Перебуваючи у Володимирі, преподобний Стефан приїжджав до Печерського монастиря, зокрема, у 1091 році, був присутнім на віднайденні мощей преподобного Феодосія Печерського. Після цієї духовної урочистості преподобний Стефан знову повернувся на свою кафедру.

27 квітня 1094 року був похований у Володимир-Волинському кафедральному соборі.

Іменини: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Миколай, Степан.