Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає владу скасувати заплановане підвищення акцизів на бензин і дизпаливо, оскільки це стане ударом і по українцях, і по залежних від пального виробниках, насамперед по аграріях, повідомляє пресслужба політичної сили в середу.

"Він також зауважив, що уряд намагається "прикритися" директивами Європейського Союзу, в яких нібито йдеться про зобовʼязання підняти акцизи до європейського рівня. Але це неправда, наголошує пʼятий Президент, бо такі вимоги існують тільки відносно держав-членів ЄС, до того ж вони мають право імплементувати ці норми впродовж 10 років", - наводить прес-служба аргументи Порошенка, висловлені на брифінгу.

"Як нам стало відомо, уряд прийняв відповідне рішення, воно вже проголосоване, про наближення ставок акцизного збору до мінімального рівня, встановленого в ЄС. За декілька років акциз за планами уряду має зрости в 1,7 рази – з 213 до 359 євро на бензин, і на дизпаливо в 2,5 рази – зі 139 до 330 євро. Тобто в середньому мова йде про підвищення акцизу майже вдвічі за декілька років. Вже з 1 липня за планами уряду ціна на бензин має зрости мінімум на 1,5 гривні, якщо для цього будуть визначені лише акцизні прорахунки. Додатково до цього, щоб перестрахуватися, нафтотрейдери закладуть курсову різницю, закладуть збільшені видатки на заморожені кошти, і ситуація зі зростанням може стати неконтрольованою і непередбачуваною", - сказав Порошенко.

На думку Порошенка, такі рішення мають ухвалюватися не підкилимно, а лише після ретельного обговорення з експертами та бізнесом, щоб мінімізувати негативні наслідки. "Споживчий кошик українця суттєво зменшився. Грошей вистачає в основному на комунальні послуги і їжу. Вплив на інфляцію, на рівень життя буде визначальний. Фізично після цього українські громадяни стануть значно біднішими. Цього не можна допустити, тому що війна має дуже негативні наслідки", - зазначає Порошенко.

"Ще одне питання – це конкурентноздатність української економіки. Бо вартість пального, вартість енергетики – в ціні всього, а перші, хто підпаде під вплив підвищення цін, будуть підприємства аграрної промисловості. Це викличе здорожчання всіх продуктів харчування, а пенсії і зарплати не зростуть, тому що для цього фізично, як стверджує влада, немає джерел", - констатує Порошенко.

"З 2022 року частка аграрного сектору у структурі експорту зросла з 41% до 62%. Це тому що зупинилася металургія, зупинилася хімія, зупинився експорт з територій, які зруйновані або окуповані. Різко зросла роль аграрного сектора для надходження валюти. І це відбувається в умовах, коли були заблоковані порти, а зараз заблокована західний кордон України. Це означає, що витрати аграріїв і собівартість продукції значно зросла, прибутки впали, в першу чергу у значної кількості фермерів. Вони першими зазнають збитків і не буде за що посіяти. До чого це призведе? До зростання вартості життя в Україні", - застерігає Порошенко.

"Звісно, для нас нічого важливішого за фінансування армії не існує. Ви хочете забезпечити зростання видатків, наприклад, на будівництво фортифікаційних споруд? Сьогодні Рахункова Палата оприлюднила інформацію про те, що шістдесят мільярдів гривень було знайдено зловживань, в першу чергу, при фінансуванні оборонки", - сказав Порошенко.

"Ми не можемо допустити, щоби зібрані з таким величезним трудом гроші державного бюджету були спрямовані на непрозорі типи видатків. Ви забрали ПДФО з місцевих бюджетів – спрямуйте їх на будівництво фортифікаційних споруд. Забрали значну частину коштів з освіти і культури – спрямуйте виключно на армію. Ніяких інших напрямків видатків ми як "Європейська Солідарність" не підтримуємо і будемо блокувати їх проведення", - резюмував Порошенко.