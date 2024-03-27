Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Миколаївської області допомагають постраждалим від російської ракетної атаки жителям Миколаєва.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Миколаївської області надали першу допомогу та транспортували до лікарень міста чотирьох постраждалих", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, 27 березня армія РФ вдарила по Миколаєву, імовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М". Унаслідок ракетного удару постраждали вісім цивільних осіб.