Події

17:27 27.03.2024

ТЧХУ допомагає працевлаштуватися

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ТЧХУ допомагає працевлаштуватися

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагає людям знайти роботу і дає індивідуальні консультації з працевлаштування.

"У рамках проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" оператори гарячої лінії ТЧХУ надають індивідуальні консультації, на яких допомагають людині сформулювати персональну стратегію з пошуку роботи або розвитку власного бізнесу", - повідомив інформаційний відділ Українського Червоного Хреста.

Будь-яка людина віком від 18 до 65 років, яка зіткнулася з труднощами в працевлаштуванні, може дізнатися про сучасні способи пошуку роботи, зателефонувавши на гарячу лінію Українського Червоного Хреста: 0 800 332 656.

Фахівці враховують професійний досвід, навички людини, ринок праці, а також побажання щодо сфери діяльності, графіку та рівня заробітної плати. Усе це дає змогу людям розглянути широкий спектр вакансій.

Теги: #консультації #працевлаштування #тчху

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