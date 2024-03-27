ТЧХУ допомагає працевлаштуватися

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) допомагає людям знайти роботу і дає індивідуальні консультації з працевлаштування.

"У рамках проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" оператори гарячої лінії ТЧХУ надають індивідуальні консультації, на яких допомагають людині сформулювати персональну стратегію з пошуку роботи або розвитку власного бізнесу", - повідомив інформаційний відділ Українського Червоного Хреста.

Будь-яка людина віком від 18 до 65 років, яка зіткнулася з труднощами в працевлаштуванні, може дізнатися про сучасні способи пошуку роботи, зателефонувавши на гарячу лінію Українського Червоного Хреста: 0 800 332 656.

Фахівці враховують професійний досвід, навички людини, ринок праці, а також побажання щодо сфери діяльності, графіку та рівня заробітної плати. Усе це дає змогу людям розглянути широкий спектр вакансій.