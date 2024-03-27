Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України - глава МЗС

Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Як повідомляє RMF24, Сікорський оголосив про це рішення під час візиту до Риги.

Глава польського МЗС заявив, що Польща і Латвія говорять щодо України одним голосом і поділяють оцінку геополітичної ситуації в регіоні. Він додав, що обидві країни є лідерами в наданні допомоги Україні, яка відбиває російське вторгнення.

Говорячи про підтримку України, Сікорський заявив, що Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України (фінансування 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які знайшли на ринку чехи, - ІФ-У).

Він зазначив, що і Польща, і Латвія є членами цієї коаліції. "Якби всі робили те, що роблять Польща і Латвія, Україна була б у набагато кращій ситуації", - сказав міністр.