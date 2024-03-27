Системи SAMP/T і Patriot можуть збивати російські ракети типу "Циркон" - ПС ЗСУ

Речник Повітряних сил Збройних сил України майор Ілля Євлаш повідомив, що українська протиповітряна оборона має можливість збивати російські гіперзвукові ракети "3M22 "Циркон", однак необхідно більше систем, здатних перехоплювати балістику.

Під час ефіру "Свобода.Ранок" речник пояснив, що у гіперзвукової зброї швидкість становить понад 5 Махів, а 1 Мах - це приблизно 1200 км на годину.

"Тобто це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми говоримо про "Циркони", то це приблизно 8-9 Махів. Це неймовірно швидко. Однак, коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їхня швидкість спадає. І вона стає дозвуковою. Десь 4,5 Маха. І саме в цей момент ми можемо застосовувати наші комплекси, які є протибалістичними. Це SAMP/T, Patriot, які можуть наносити потужні ураження і збивати навіть ось таку ось зброю", - сказав Євлаш.

Однак речник зазначив, що експерти з Науково-дослідного інституту ще встановлюють, яким конкретно типом ракет було завдано удару 25 березня по Києву.

За його словами, можливе застосування ворогом "Цирконів" вказує, ймовірно, на те, що РФ має дефіцит зброї, зазначивши, що цей тип ракет є протикорабельним. Водночас у Повітряних силах не виключають, що атака "Цирконами" може бути перевіркою української системи ППО.

"Завдяки нашим партнерам у нас є способи ураження (балістики - ІФ-У). Звісно, нам їх потрібно більше. У нас дуже великий фронт, а у ворога, на жаль, багато різних ракет, які вони застосовують досить інтенсивно", - зазначив Євлаш.

Раніше видання Defense Express із посиланням на джерела повідомило, що 25 березня Росія завдала по Києву ударів двома своїми новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон".

Видання зазначає, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого. Тоді, найімовірніше, пошкоджена ракета впала на дорогу в Деснянському районі.

До цього в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 березня близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі було знищено.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OQPWy5HHxEE