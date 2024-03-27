Події

15:40 27.03.2024

Системи SAMP/T і Patriot можуть збивати російські ракети типу "Циркон" - ПС ЗСУ

2 хв читати
Системи SAMP/T і Patriot можуть збивати російські ракети типу "Циркон" - ПС ЗСУ

Речник Повітряних сил Збройних сил України майор Ілля Євлаш повідомив, що українська протиповітряна оборона має можливість збивати російські гіперзвукові ракети "3M22 "Циркон", однак необхідно більше систем, здатних перехоплювати балістику.

Під час ефіру "Свобода.Ранок" речник пояснив, що у гіперзвукової зброї швидкість становить понад 5 Махів, а 1 Мах - це приблизно 1200 км на годину.

"Тобто це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми говоримо про "Циркони", то це приблизно 8-9 Махів. Це неймовірно швидко. Однак, коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їхня швидкість спадає. І вона стає дозвуковою. Десь 4,5 Маха. І саме в цей момент ми можемо застосовувати наші комплекси, які є протибалістичними. Це SAMP/T, Patriot, які можуть наносити потужні ураження і збивати навіть ось таку ось зброю", - сказав Євлаш.

Однак речник зазначив, що експерти з Науково-дослідного інституту ще встановлюють, яким конкретно типом ракет було завдано удару 25 березня по Києву.

За його словами, можливе застосування ворогом "Цирконів" вказує, ймовірно, на те, що РФ має дефіцит зброї, зазначивши, що цей тип ракет є протикорабельним. Водночас у Повітряних силах не виключають, що атака "Цирконами" може бути перевіркою української системи ППО.

"Завдяки нашим партнерам у нас є способи ураження (балістики - ІФ-У). Звісно, нам їх потрібно більше. У нас дуже великий фронт, а у ворога, на жаль, багато різних ракет, які вони застосовують досить інтенсивно", - зазначив Євлаш.

Раніше видання Defense Express із посиланням на джерела повідомило, що 25 березня Росія завдала по Києву ударів двома своїми новітніми ракетами ЗМ22 "Циркон".

Видання зазначає, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати Київ 7 лютого. Тоді, найімовірніше, пошкоджена ракета впала на дорогу в Деснянському районі.

До цього в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 березня близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі було знищено.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OQPWy5HHxEE

Теги: #patriot #пс_зсу #samp_t #циркон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 26.03.2024
Ворог останнім часом намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, знайти слабкі місця в системі ППО - ПС ЗСУ

Ворог останнім часом намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, знайти слабкі місця в системі ППО - ПС ЗСУ

13:36 26.03.2024
Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

08:38 24.03.2024
ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

ППО знищила 18 із 29 крилатих ракет і 25 із 28 ударних дронів

08:19 23.03.2024
ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

09:25 22.03.2024
Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

18:02 18.03.2024
Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

17:37 11.03.2024
Командувач Повітряних сил ЗСУ показав відео удару по пункту управління росіян

Командувач Повітряних сил ЗСУ показав відео удару по пункту управління росіян

07:59 10.03.2024
Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

Окупанти вночі вдарили 4-ма ракетами С-300 по Харківській і Донецькій областях

14:10 08.03.2024
Повітряні сили пробують вражати російські літаки на відстані понад 150 км - Олещук

Повітряні сили пробують вражати російські літаки на відстані понад 150 км - Олещук

08:09 06.03.2024
Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

Унаслідок удару по Харкову мирний житель загинув, ще шестеро поранені - Терехов

Енергетики відновили електропостачання критичної інфраструктури в усіх постраждалих від останніх атак РФ містах

Член ВККС Коліуш: Кандидатів у судді ретельно перевіряємо на предмет можливих зв'язків із державою-агресором

Вночі було збито 10 російських дронів-камікадзе – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Близько 780 млн людей у світі у 2022 році голодували, при цьому люди викидають п'яту частину продовольства - ООН

Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

Ворог вдарив по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М" - Сили оборони півдня

На авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступу ворога - 3 ОШБр

Унаслідок удару по Харкову мирний житель загинув, ще шестеро поранені - Терехов

Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

Кулеба: Мощная украинская ПВО прикроет наши войска и даст им возможность переломить ход войны в пользу Украины

Плиту Святого Воїна часів Русі, яку намагалися продати на інтернет-аукціоні, передано Історичному музею

Житель Луганщини збирав для ФСБ відомості про ключові об'єкти енергоінфраструктури в п’яти регіонах України

У Європолі підтвердили витік даних про співробітників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА