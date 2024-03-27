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12:49 27.03.2024

Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

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Найближчими днями в Україні буде тепло, у п'ятницю скрізь пройдуть дощі

В Україні в четвер, 28 березня, переважно без опадів, проте в західних, Житомирській і Вінницькій областях удень невеликий, на Закарпатті помірний дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень в Україні, окрім сходу й південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°, на крайньому заході країни до 9° тепла, у східних областях подекуди 1-3° морозу; вдень 12-17° тепла, у Криму та на півдні Одещини до 20°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла.

У Києві в четвер, 28 березня, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 28 березня найвища температура вдень була 18,9° у 2020 р., найнижча вночі -9,5° у 1899 р.

У п'ятницю, 29 березня, в Україні часом дощ, у південній частині окремі грози. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні країни до 20°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у південно-західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат дощ із мокрим снігом, температура вночі та вдень 0-5 тепла.

У Києві в п'ятницю, 29 березня, часом дощ. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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