Події

08:56 27.03.2024

У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

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У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на ранок середи в акваторії Середземного моря дислокується один корабель-ракетоносець ВМС РФ, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Водночас у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 18 суден, із них 5 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 9 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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