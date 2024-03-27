27 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 763 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 763 RUSSIAN AGRESSION

27 березня в Україні та світі відзначають День театру і День нефролога.

Ще сьогодні День свободи документів, День Віагри, День для цільного зерна, Міжнародний день каракулів, Міжнародний день віскі, День іспанської паельї.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Матрони.

Міжнародний день театру

Сьогодні світ відзначає творче свято - Міжнародний день театру. Подію започаткував Міжнародний інститут театру, а саме французький режисер, письменник, актор, художник, кінорежисер, діяч мистецтва, відома постать інтернаціонального авангарду першої половини XX століття - Жан Кокто.

День нефролога

День лікарів, які лікують нирки. Вони допомагають діагностувати проблему, а потім усувають її. Якщо ж це неможливо, дбають про максимально комфортне життя.

Міжнародний день каракулів

Міжнародний день каракулів, присвячений радості спонтанного малювання та письма. Щорічно відзначається 27 березня. День закликає людей будь-якого віку почути свою внутрішню дитину і дати волю уяві на папері.

День для цільного зерна

Цілий день для цільного зерна, який відзначають в останню середу березня, - це щорічна подія, присвячена підвищенню обізнаності про поживні властивості та чудові смакові якості цільного зерна.

День Віагри

День Віагри - річниця революції в сексуальному здоров'ї та медицині.

День свободи документів

День, присвячений підвищенню обізнаності та сприянню прийняттю відкритих стандартів. Зазначає важливість свободи доступу, обміну та управління документами на різних платформах без обмежень.

Ще цього дня:

1914 - Ігор Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості із чотирма пасажирами - 106 км/год;

1998 - FDA дозволила застосування перорального засобу "Віагра" компанії Pfizer при еректильній дисфункції;

1999 - Утворено альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 - Інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві;

2014 - Генасамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами;

2020 - Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.

Церковне свято

У православному календарі день пам'яті святої Матрони. Вона народилася в 3-4 століттях у Фессалоніках і була вихована в релігійній родині. З дитинства її долучали до віри, дівчинка багато молилася і ходила до церкви.

Матрона була рабинею дружини відомого воєначальника Павтили, юдейки, яка намагалася змусити Матрону зректися християнства. Однак Матрона залишилася відданою своїй вірі, за що її жорстоко побили і замкнули в в’язниці. Незважаючи на тортури, вона не зрадила християнській релігії і була вбита Павтилою.

Мощі святої Матрони зберігаються в храмі, зведеному єпископом Олександром Солунським, і вважається, що вони донині зцілюють хворих і дарують благоговіння присутнім.

Іменини: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.