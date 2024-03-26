Угорщина надасть допомогу Україні в проведенні ДНК-експертиз жертв агресії РФ - Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Вигівський провів у Закарпатській області зустріч з угорським колегою Яношем Балогом і домовився з ним про взаємодію та співробітництво у протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності.

Як повідомляється на сторінці Національної поліції України у фейсбуці у вівторок, ішлося про також майбутню допомогу Угорщини в напрямі проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих унаслідок воєнних злочинів російських окупантів.

"Для нас зараз важлива вся допомога й підтримка, яку можуть надати партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів. Важливим питанням є лікування та реабілітація наших поранених колег. Ми вдячні за вашу допомогу, яку Угорщина вже надала", - сказав Вигівський.

Зазначено, що від самого початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну угорські поліцейські надають допомогу й підтримку українським правоохоронцям. Основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямом.

"Хоч у загальному розумінні наша співпраця займає невеликий відсоток, але ми робимо все від нас залежне, і сподіваємося, що це буде внеском у спільну справу. У гуманітарному плані зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Угорщина готова надати велику допомогу Україні", - наголосив Балог.