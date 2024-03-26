Події

15:43 26.03.2024

В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

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В операційній зоні Сил оборони півдня ворог відновив практику авіаударів, застосовує велику кількість ударних дронів

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба, ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили практику авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Противник за добу здійснив чотири штурми на оріхівському напрямку, з яких два у районі Малої Токмачки та два у районі Старомайорського. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Зазначається, що кораблі ворожого флоту в Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування.

 

Теги: #війна #зсу

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