Події

15:15 26.03.2024

Ворог останнім часом намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, знайти слабкі місця в системі ППО - ПС ЗСУ

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Ворог останнім часом намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, знайти слабкі місця в системі ППО - ПС ЗСУ

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш зазначив, що останнім часом РФ намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти України, що пов'язано з різними факторами.

"Обстріли відбуваються постійно. Поки що ворог акцентував свою увагу, зокрема останнім часом, і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звісно, це пов'язано з різними факторами. Зокрема, ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО. І звісно, ми маємо проявляти винахідливість, маневреність, нестандартний підхід, щоб виявляти ці загрози і застосовувати наше озброєння", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону у вівторок.

Він додав, що основна мета росіян - це дестабілізувати ситуацію всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій.

Спікер зазначив, що Україні потрібні різні додаткові системи ППО для боротьби з російською агресією. Зокрема, йдеться про різні типи Avenger, Gepard.

Теги: #пс_зсу

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