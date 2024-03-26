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13:36 26.03.2024

Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

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Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони, яких потребує Україна для відбиття російських атак, зокрема додаткових Patriot, здатних збивати балістичні ракети.

"Дайте нам ці бісові Patriot", - сказав він в інтерв'ю Politico.

Міністр наголосив, що якби Україна "мала достатньо систем ППО, а саме Patriot, ми змогли б захистити не лише життя нашого народу, а й нашу економіку від руйнування".

"Коли українські війська втрачають позиції, давайте подивимося, чому. Це тому, що Росія почала масово використовувати модернізовані авіаційні керовані бомби", - сказав міністр.

Він пояснив, що ці бомби - це зброя, від якої "неможливо втекти", якщо ви є наміченою ціллю.

"Вона просто падає вам на голову і руйнує все. Ось так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому - збивати літаки з бомбами", - додав Кулеба.

"Нам потрібні системи ППО на передовій", - закликав глава МЗС.

 

Теги: #кулеба #ппо #patriot

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