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12:19 26.03.2024

САП і НАБУ відкрили провадження проти голови АМКУ Кириленка за двома статтями - ЗМІ

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САП і НАБУ відкрили провадження проти голови АМКУ Кириленка за двома статтями - ЗМІ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрили провадження за статтями "незаконне збагачення" і "декларування недостовірної інформації" щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, повідомило "Радіо Свобода".

"Прокурори САП та детективи НАБУ за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої в журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесли відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", - повідомили у пресслужбі САП на запит "Радіо Свобода".

Досудове розслідування ведуть детективи НАБУ.

Згідно з розслідуванням "Схем", сім'я Кириленка володіє нерухомістю, землею під Києвом та елітним майном на суму 70 млн грн, яке було придбано в період із 2020 по 2023 роки, коли він обіймав посаду голови Донецької обласної адміністрації. Журналісти з'ясували, що Кириленко не вказав у декларації частину цих активів, серед яких 4-кімнатна квартира в Києві площею близько 200 кв. м та автомобіль дружини BMW Х3. Водночас родина чиновника не має достатніх офіційних доходів для придбання цих активів, випливає з розслідування.

Як повідомлялося, Кириленка було призначено на посаду голови АМКУ у вересні 2023 року. З липня 2019 року обіймав посаду голови Донецької ОДА, до цього з 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

 

Теги: #кириленко #набу #провадження #сап

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