ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС_ відмовилися відсторонити від посади голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у телеграм.

"Колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про відсторонення від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей. Зауважимо, що зазначене рішення суду оскарженню не підлягає", - йдеться у дописі.

Разом із тим суд задовольнив інше клопотання прокурора та поклав на обвинуваченого такі обовʼязки: - прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду; - не відлучатися за межі України без дозволу суду; - повідомляти суд про зміну свого місця проживання; - утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками у справі щодо обставин, викладених в обвинувальному акті; - здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обовʼязків - до 11 жовтня 2025 року.

Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року високопосадовцю було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Відповідно до повідомленої підозри, у 2020-2023 рр. він, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна, один люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна семи квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість машино-місць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити такі покупки. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 рр.

23 липня 2025 року антикорупційні органи повідомили, що завершили слідство у справі керівника АМКУ Кириленка та членів його родини. За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

8 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до суду з клопотанням про усунення Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).